Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet schwach in die kurze Thanksgiving-Woche, so Markus Bußler von "Der Aktionär"."Es ist sehr schwierig, bei Gold jede Tagesschwankung zu erklären", sage Moya im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com. Die Verkündung, dass wohl ein Impfstoff gefunden sei, habe viel Gegenwind für den Goldpreis generiert. Viele Anleger hätten Gold aus dem Sicheren-Hafen-Gedanken heraus gekauft. Und dieses Argument könnte kurzfristig wegfallen, wenn es einen Impfstoff gebe. Dennoch: Was die Zukunft mit Blick auf die Pandemie und den Impfstoff bringe, sei sehr ungewiss. Von daher halte Moya Gold weiter für ein attraktives Investment mit Blick auf das Jahresende und auch auf 2021. Moya rechne damit, dass der Dollar im kommenden Jahr deutlich abwerten werde. Der Analyst sehe zudem Probleme seitens des Arbeitsmarktes, da er davon ausgehe, dass die Pandemie deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen werde. Auch das würde Gold in die Arme spielen.Im Ergebnis sieht DER AKTIONÄR die Lage ähnlich wie Edgard Moya, allerdings mit einer etwas anderen Argumentation. Nach Ansicht der Experten sei für Gold entscheidender, dass die ultra-lockere Geldpolitik fortgesetzt werde und die Gefahr, dass die Inflation deutlich anziehe, damit wachse. Zudem sollten die Zinsen auch bei einer anziehenden Inflation zunächst niedrig bleiben. Der Aktionär behalte sein Kursziel von 2.200 bis 2.300 Dollar für die nächste Aufwärtsbewegung bei. Die Chancen stünden gut, dass Gold dieses Ziel im ersten Quartal 2021 erreiche. (23.11.2020/ac/a/m)