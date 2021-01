Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet furios in das neue Jahr, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". WKN nicht bekannt) springe über den ersten Widerstand bei 26,50 Dollar und könne in der Folge gleich die 27-Dollar-Marke überwinden. Jetzt komme es darauf an, diese Stärke auch über den Tag zu retten oder im Idealfall noch auszubauen. Dann würde sich das Chartbild zugunsten der Bullen weiter ausbauen.Vorsichtig optimistisch blicke derweil Harry Tchilinguirian von der BNP Paribas auf den Goldpreis in den kommenden Monaten. Gegenüber dem Internetportal kitco.com habe er erklärt, die ersten beiden Quartale des Jahres 2021 dürften gut werden. Er rechne damit, dass das Edelmetall im zweiten Quartal 2021 einen durchschnittlichen Kurs von 2.010 Dollar je Unze erreichen werde. Vor allem die zahlreichen fiskalpolitischen Maßnahmen sollten den Goldpreis demnach stützen. Allerdings sehe er den Reiz von Gold in der Folge verblassen. Die Wirtschaft werde sich nach Corona erholen. Der durchschnittliche Goldpreis für das Gesamtjahr liege seiner Einschätzung nach bei 1.945 Dollar. Im kommenden Jahr, also 2022, solle Gold dann auf 1.900 Dollar sinken. Der Grund: Die BNP Paribas sehe steigende Renditen vor allem bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Und das dürfte seiner Ansicht nach zu einer Umschichtung in risikoreichere Assets führen.Aktuell sehe es danach aus, als könne der Goldpreis seine seit August vergangenen Jahres (2020) andauernde Konsolidierung beenden. Mit dem Sprung heute zur Eröffnung des Handels sei ein erster Schritt getan. Wichtig aus Sicht der Bullen werde nun, dass Gold nicht erneut im Handelsverlauf abbröckle, sondern die Stärke anhalte. Mit dem Sprung über den 1.900/1.910 Dollar sei ein erstes frisches Kaufsignal entstanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gold das Tief bereits Ende November gesehen habe, sei gestiegen. (04.01.2021/ac/a/m)