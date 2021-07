Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet fester in die neue Woche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Klar sei: Mit einem Zinsschritt rechne aktuell niemand. Das Fedwatch-Tool zeige, dass 100 Prozent der Befragten damit rechnen würden, dass die Zinsen in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent verharren würden. Erst für den März würden einige Marktteilnehmer einen Zinsschritt auf 0,25 bis 0,5 Prozent sehen. Allerdings seien dies nur 3,5 Prozent, die damit rechnen würden. Der Anteil steige erst zum Juni 2022 auf 15,9 Prozent.Spannend werde, ob die FED die Aussagen von Juni noch einmal konkretisiere. Damals habe die US-Notenbank zwei Zinsschritte für 2023 in Aussicht gestellt. Einige Mitglieder der FED aber hätten die Möglichkeit gesehen, dass die Zinsen früher steigen könnten. Mittlerweile seien auch die Inflationsdaten für Juni bekannt. 5,4 Prozent habe die Teuerung betragen. Ob dies bei einigen FED-Mitgliedern die Alarmglocken schrillen lasse. Zuletzt sei die FED nicht müde geworden, zu erklären, dass der Anstieg der Inflation nur temporär sei. Auch hier werde der Markt genau auf das Wording der Notenbank achten.Die Rendite der US-Staatsanleihen sei zuletzt wieder gesunken. Die zehnjährigen Anleihen würden aktuell mit 1,24 Prozent notieren - deutlich unter dem Hoch mit 1,75 Prozent, das noch vor wenigen Wochen erreicht worden sei. Das seien eigentlich gute Nachrichten für den Goldpreis, zeige aber auch, dass der Markt nicht mit einer langanhaltenden Inflation rechne. Das könnte ebenfalls in die Entscheidung der FED mit einfließen, die Zinsen noch länger niedrig zu halten. Dennoch: Auch wenn der Markt eindeutig von keinem Zinsschritt ausgehe, so werde es erfahrungsgemäß rund um den FED-Termin volatil. Aus charttechnischer Sicht bleibe der Bereich um 1.840/1.850 Dollar der Schlüssel für die Bullen, wieder mehr Kontrolle über den Goldpreis zu übernehmen. (26.07.2021/ac/a/m)