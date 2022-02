Die Bewegung, die wir sehen würden, stehe auf einer breiteren Basis. Der Silberpreis habe sich zwar anfänglich geziert, habe sich aber schon die vergangenen beiden Tage stärker gezeigt und kämpfe aktuell damit, über das Hoch aus dem November des vergangenen Jahres bei rund 25,40 Dollar auszubrechen. Ein solcher Ausbruch würde aus technischer Sicht den 28-Dollar-Bereich als Schlüsselwiderstand zurück ins Spiel bringen. Auch die Minenaktien hätten sich stark entwickelt. Gestern hätten wir eine Rotation von der ersten in die zweite Reihe gesehen. Und auch die Silberminen würden anziehen. Mittelgroße Goldproduzenten wie SSR Mining oder auch Wesdome Gold (beides Goldfolio-Depotwerte) hätten bereits gestern ein frisches 52-Wochen-Hoch erreicht.



Doch die Marktbreite, die man sehe, gehe aktuell noch weiter: Der gesamte Rohstoffsektor ziehe an. Sowohl Kupfer, als auch Nickel als auch Öl würden sich stark präsentieren. Platin habe wieder über die 1.000-Dollar-Marke klettern können und Palladium sei wieder (deutlich) über 2.200 Dollar. Nun möge der eine oder andere argumentieren: Das hänge mit der Ukraine-Krise zusammen. Natürlich tue es das. Aber wenn man so argumentiere, dann werde man rasch zu dem Schluss kommen, dass es vor allem mit den Sanktionen gegen Russland zusammenhänge und die würden wohl nicht so schnell wieder fallengelassen werden. Im Gegenteil: Vier wahrscheinlicher sei es, dass sich die Spannungen zwischen dem Westen und Russland wieder neu aufbauen würden.



Diese Russland-Krise ziehe noch viel weitere Kreise. Energie werde teurer, Lebensmittel würden teurer. Der Weizenpreis springe aktuell 16 Prozent nach oben. Das werde die Inflation weiter anheizen. Gleichzeitig sitze die US-Notenbank in der Zwickmühle. Sie müsste die Zinsen (deutlich) erhöhen, doch die wankenden Aktienmärkte würden eigentlich "nein" sagen. Die Erwartungen an die März-Sitzung der FED hätten sich deutlich abgekühlt. Nur noch rund 13 Prozent würden mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten rechnen, die überwältigende Mehrheit gehe von einem Zinsschritt von 25 Basispunkten aus. Das Problem dürfte zudem sein. Niemand vermöge aktuell zu sagen, wie sich die Ukraine-Krise auf die Realwirtschaft auswirke. Die Notenbank könnte also relativ rasch relativ vorsichtig werden mit Blick auf die weitere Zinspolitik.



Wie nachhaltig sei also dieser Anstieg? Wenn es zu einer Entspannung in der Ukraine komme (was wir alle hoffen würden), dürfte sicherlich ein Teil des Geldes, das Gold als sicheren Hafen aufgesucht habe, wieder umgeschichtet werden. Doch es deute vieles darauf hin, dass dies nur ein Rücksetzer im Aufwärtstrend wäre. Technisch habe sich die Lage bei Gold deutlich gebessert, die Marktbreite stimme und der komplette Rohstoffsektor laufe mit. Die Minenaktien würden erwachen - aber nüchtern betrachtet könnte ein Gros der Aktien 50 bis 80 Prozent höher stehen, ohne dass man sagen könnte, sie seien teuer. Der Sektor sei nach wie vor einer der unterbewertetsten im gesamten Aktienuniversum. Das Potenzial sei gigantisch. Nach all den Jahren der Entbehrungen wären die Experten bereit für einen langanhaltenden Bullenmarkt bei Gold, Silber und Minen. (24.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1.835 Dollar? Übersprungen! 1.877 Dollar? Überwunden! 1.900 Dollar? Keine Zeit, uns mit diesem Widerstand aufzuhalten! 1.921 Dollar? Einfach geknackt! 2.000 Dollar? Fest im Blick. Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen für Furore gesorgt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Gründe für den deutlichen Anstieg seien natürlich alles andere als erfreulich. In der Ukraine herrsche Krieg. Die große Frage aus Sicht der Anleger: Sei der Anstieg des Goldpreises wirklich nur eine Reaktion auf die Krise in der Ukraine oder handle es sich um einen Gezeitenwechsel hin zu einem starken Edelmetallbullenmarkt? Begeben wir uns auf Spurensuche, so die Experten von "Der Aktionär".