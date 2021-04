Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Notenbanken drucken weiter kräftig Geld, die Regierungen sorgen mit Stimuli für weitere Geldgeschenke und die Inflation nimmt allmählich Fahrt auf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In einer Diskussion des IWF habe er gesagt, dass er nur einen vorübergehenden Preisanstieg sehe und keinesfalls eine langfristige, anhaltende Kraft. "Es gibt einen Unterschied zwischen einem im Wesentlichen einmaligen Anstieg der Preise und einer anhaltenden Inflation. ( ) Wenn wir Inflation sagen, dann meinen wir eine anhaltende Inflation, die Jahr für Jahr um zwei oder vier Prozent ansteigt. Dieses Inflationsniveau wird tendenziell von der zugrundeliegenden Inflationsdynamik in der Wirtschaft diktiert, im Gegensatz zu Dingen wie Engpässen", habe Powell gesagt. Engpässe in der Versorgungskette würden behoben werden, daher würde sich ein Preisanstieg aufgrund einer vorübergehend engen Angebotsseite im folgenden Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen. Er verweise zudem darauf, dass es seit 25 Jahren keine Inflationsdynamik gegeben habe und er nicht davon ausgehe, dass sich dies ändere.Keine Frage: Die Inflation werde im laufenden Jahr deutlich steigen. Das liege zum einen am Basiseffekt, zum anderen sicherlich auch einem Nachholeffekt, da sich die Wirtschaft zusehends von dem Corona-Schock erhole. Was aber danach sei, also in den Jahren 2022 und folgende, das sei die große Frage. Handele es sich tatsächlich nur um ein temporäres Phänomen und würden wir anschließend wieder in eine disinflationäre Phase zurückfallen, oder bahne sich die Inflation doch ihren Weg - und falls ja, sei sie dann wirklich noch kontrollierbar? In der Vergangenheit habe man häufig gesehen, dass die Inflation einmal entfesselt, nur schwer wieder einzufangen gewesen sei. Der Goldpreis dürfte allerdings zunächst von der im laufenden Jahr anziehenden Inflation profitieren. Wie sich die Inflation im kommenden Jahr entwickeln werde, dafür sei es noch etwas früh, um verlässliche Aussagen zu treffen. (12.04.2021/ac/a/m)