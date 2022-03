Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konsolidiere zwar noch immer, doch betrachte man das Umfeld mit steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen, starkem US-Dollar und einer zumindest leichten Entspannung im Russland/Ukraine-Konflikt, dann halte sich das Edelmetall wacker, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Rutsch am Dienstag sei in engem Zusammenhang mit dem Verfall der März-Kontrakte bei Gold gestanden. Dabei hätten die Bullen kurzzeitig die 1.900-USD-Marke preisgeben müssen und Gold sei sogar bis in den Bereich von 1.887 USD gerutscht. Dort hätten jedoch die Bullen noch am gleichen Tag das Kommando übernommen und hätten Gold zurück bis in den Bereich von 1.920 USD geführt.Um ein Swing-Low zu bestätigen, müsste Gold ein neues zyklisches Hoch generieren. Sprich: Gold müsste über den Bereich von 1.965 USD ausbrechen. Bis es soweit sei, bleibe es Spekulation, ob wir ein Swing-low von Relevanz bei Gold eingezogen hätten. Gold könne sich allen Unkenrufen aktuell im Bereich von 1.920 USD stabilisieren. Angesichts der Ankündigung der FED, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, sei das ein starkes Zeichen. Ein Blick auf das FED Watch Tool der CME Group verrate: Aktuell würden Zwei Drittel der Befragten davon ausgehen, dass die Zinsen am 4. Mai um 50 Basispunkte steigen würden, nur ein Drittel sehe einen Zinsschritt von 25 Basispunkten. Im September sollten die Zinsen bereits bei 2% liegen, zumindest würden rund 75% der Befragten aktuell davon ausgehen. Der Goldpreis profitiere aber davon, dass die Inflation ungebrochen hoch sei. Wenn die FED im Übereifer, das Inflationsgespenst zu bekämpfen, die Wirtschaft mit Zinsanhebungen schädige, dann könnte es leicht zu einem stagflationären Umfeld kommen. Offensichtlich würden einige institutionelle Investoren zur Absicherung Gold kaufen. Die Bestände der mit Gold hinterlegten ETCs seien jedenfalls in den vergangenen Wochen gestiegen, was letztlich auf Mittelzuflüsse schließen lasse. Gold dürfte für die kommenden Monate und Jahre als Depotbestanteil immer wichtiger werden. (31.03.2022/ac/a/m)