Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold kam gestern Nachmittag merklich unter Druck und ist auf gut 1.280 USD je Feinunze gefallen, nachdem in den USA das Wirtschaftswachstum für das dritte Quartal nach oben revidiert wurde, so die Analysten der Commerzbank.Yellen habe sich optimistisch zur weiteren Entwicklung der US-Wirtschaft geäußert und gesagt, dass dies weitere Zinserhöhungen rechtfertige. Im Senat werde wahrscheinlich diese Woche noch über den Gesetzentwurf zur Steuerreform abgestimmt. Anders als beim Versuch zur Abschaffung von "Obamacare" könnten die Republikaner diesmal in den eigenen Reihen einen Kompromiss finden. Derzeit seien allerdings noch einige Punkte offen.Während Gold gestern um 0,8% gefallen sei, habe Silber mit -1,9% überproportional verloren. Es sei auf ein 8-Wochentief von 16,5 USD je Feinunze gefallen. Das Gold/Silber-Verhältnis sei daraufhin auf fast 78 und damit den höchsten Stand seit Juli gestiegen. Die Preisschwäche von Silber sei für die Analysten nicht nachvollziehbar, da die beiden größten Nachfragekomponenten - industrielle Anwendungen und Schmuck - in diesem Jahr Zuwächse verzeichnen würden. (30.11.2017/ac/a/m)