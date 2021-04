Er habe in einem Interview mit dem Internetportal kitco.com erklärt, dass es logisch sei, dass die Anleiherenditen nach oben laufen würden, da die Erwartungen wachsen würden, dass die Weltwirtschaft eine starke Erholung von der COVID-19-Pandemie erleben werde. Er habe jedoch auch gesagt, dass er angesichts der Tatsache, dass die Zentralbanken, insbesondere die Federal Reserve, die Zinssätze für die absehbare Zukunft im Bereich der Nullgrenze halten würden, erwarte, dass die Anleiherenditen schließlich ein natürliches Plateau finden würden. "Ja, wir haben in diesem Jahr bisher einen erheblichen Anstieg der Renditen gesehen, aber historisch gesehen sind sie immer noch extrem niedrig", habe er gesagt. "Selbst wenn die zehnjährige Anleihe auf 2,5 Prozent steigt, ist das aus historischer Sicht immer noch sehr niedrig."



Obwohl sich die Anleiherenditen weiter nach oben bewegen könnten, habe Artigas gesagt, dass eine große Unbekannte, die den größten Rückenwind für Gold schaffen könnte, die Inflation sei. Er habe erklärt, dass wenn die Inflation schneller steige als die nominalen Anleiherenditen, dann würden die realen Renditen in der Nähe ihrer historischen Tiefststände bleiben, was ein wichtiger Faktor für Edelmetalle sei.



Die heutigen Inflationszahlen aus den USA sollten erstmals zeigen, dass aufziehende Inflation nicht nur ein Hirngespinst sei, sondern sich tatsächlich manifestieren dürfte. Die Inflation sollte in den kommenden Monaten dann weiter anspringen und werde vermutlich auch den Bereich von 3,5 Prozent überspringen. Das wiederum sollte dem Goldpreis in die Karten spielen, da der Realzins damit deutlicher in den negativen Bereich rutschen werde. (13.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte bislang die erste wichtige Hürde im Bereich von 1.750/1.760 Dollar noch nicht überwinden, so Markus Bußler.Damit würden die Bären im Spiel bleiben. Heute stünden in den USA die neusten Inflationsdaten auf der Tagesordnung. Man dürfte hier einen Sprung über die 2-Prozent-Marke sehen. Das wiederum würde dafür sorgen, dass der Realzins deutlich in den negativen Bereich rutsche. Wenn es nach Juan Carlos Artigas, Direktor beim World Gold Council gehe, dann sollte selbst ein Anstieg des Anleihezins auf 2,5 Prozent kein Problem für den Goldpreis sein.