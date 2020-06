Das überrasche: Tags davor habe die US-Notenbank FED erklärt, die Zinsen würden voraussichtlich bis Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau von nahe 0% verharren. Damit sei praktisch ein ideales Umfeld für den Goldpreis geschaffen. Die Realzinsen würden damit ebenfalls bei 0, bei einem minimalen Anziehen der Inflation sogar negativ sein. Dazu dürfte die Geldschwemme, die durch die Regierungen und Notenbanken weltweit aktuell vollzogen würden, tatsächlich zu einer Entwertung der Papiergeld-Währungen führen.



Aber so gut das fundamentale Umfeld für Gold und Silber mittelfristig auch sei, am Donnerstag habe das die Investoren nicht interessiert. Gestern sei die Angst umgegangen, der März-Crash könnte sich wiederholen. Nach den Lockerungen sei es in einigen Ländern zu einem erneuten Anziehen der Corona-Fallzahlen gekommen. Die Angst vor einem erneuten Shutdown sei umgegangen - ob berechtigt oder unberechtigt, das habe gestern niemand interessiert. Erneut seien die Anleger gestern in Cash geflüchtet. Womöglich auch, um einen Liquiditätsengpass ähnlich dem im März zu vermeiden. Darunter hätten dann auch die Minenaktien gelitten, die teilweise deutlich ins Minus gerutscht seien.



Am Donnerstag seien weder bei Gold noch bei Silber wichtige Unterstützungen gebrochen worden. Der Ausbruch sei jedoch zunächst einmal vertagt worden und die Edelmetalle würden in der Konsolidierung gefangen bleiben. Gelinge es allerdings Gold, Silber und v.a. den Minenaktien, über das Hoch, das sie gestern anfänglich im amerikanischen Handel gebildet hätten, auszubrechen, dann dürfte sich das Blatt relativ rasch zugunsten der Bullen wenden. (12.06.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hatte gestern einen schwachen Tag, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Edelmetall sei Hand in Hand mit anderen Assets wie Aktien oder auch Kryptowährungen unter Druck geraten. Erinnerungen an den März des laufenden Jahres seien wach geworden. Auch während des Corona-Crashs seien praktisch alle Assets unter Druck geraten. Nur der US-Dollar habe sich damals stark präsentiert und so sei es auch gestern gewesen.