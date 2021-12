Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich eben, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Sell the rumor, buy the fact - so sei es auch dieses Mal gewesen. Tapering, gar Zinsanhebungen im kommenden Jahr. Der Markt habe zittert, Gold sei nach unten durchgereicht worden. Doch kaum habe der Markt Gewissheit gehabt - bis März solle das Anleiheprogramm beendet sein, die FED stelle drei Zinsanhebungen in Aussicht - sei der Goldpreis ins Plus gedreht. Und dieser Trendwechsel sei gestern dann mit einem eindrucksvollen Tag bestätigt worden. Aktuell habe der Goldpreis sogar die vor allem psychologisch wichtige Marke bei 1.800 Dollar wieder überwunden. Nach oben seien noch ein paar Widerstände zu überwinden: 1.835 Dollar, eigentlich schon aus dem Markt genommen, werde nach dem Rutsch in den vergangenen Wochen erneut zu einer Bewährungsprobe für die Bullen. Und dann natürlich das Novemberhoch bei rund 1.865 Dollar.Zwei gute Tage würden sicherlich noch keinen nachhaltigen Trendwechsel machen. Doch das Sentiment bessere sich. Besonders erfreulich sei gestern die Bewegung bei den Minenaktien gewesen, die mit 5 Prozent (gemessen am GDX) im Plus hätten schließen können. Für die Bullen gebe es noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Ein Anfang sei gemacht. Etwaige Positionen hätten jetzt mit dem Pre-FED-Entscheid-Tief eine gute Chance, eng abgesichert zu werden. Der junge Aufwärtstrend stehe noch auf wackeligen Füßen. Aber das Chance/Risiko-Verhältnis erscheine auf diesem Niveau sehr aussichtsreich. (17.12.2021/ac/a/m)