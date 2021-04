Ein optimales Umfeld eigentlich für den Goldpreis. Der wiederum habe in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem unter dem Anstieg der Anleiherenditen in den USA gelitten. Das Paradoxe an dieser Situation: Die Anleiherenditen würden in Erwartung einer steigenden Inflation steigen. Der Goldpreis allerdings habe dieses Szenario ausgeblendet und sei in die Knie gegangen. Nun, da sich allmählich zeige, dass die Inflation tatsächlich auf den Plan trete, scheine auch der Goldpreis bereit für die nächste Rally. Das einzige, das dem noch im Wege stehe, sei die Charttechnik. Im Bereich von 1.750/1.760 Dollar habe sich ein hartnäckiger Widerstand gebildet. Und den müssten die Bullen zunächst überwinden, um wieder etwas optimistischer nach oben zu blicken.



Nach unten habe sich im Bereich von 1.680 Dollar ein Doppelboden ausgebildet, der wiederum als Unterstützung diene. Doch solange die Bullen es nicht wenigstens schaffen würden, den 1.750er Bereich nachhaltig zu überwinden, könne die Gefahr eines kurzfristigen Rutsches zurück zu diesem Doppelboden, oder sogar darunter, nicht wegdiskutiert werden. Die wichtigste Schlacht für die kommenden Monate werde aber aller Voraussicht nach im Bereich von 1.800 bis 1.850 Dollar geschlagen, hier würden sich den Bullen einige Widerstände in den Weg stellen.



Fundamental Top, charttechnisch (noch) Flop - so präsentiere sich aktuell der Goldpreis. Auch wenn es kurzfristig noch keine klare Richtung gebe und die Technik das Geschehen bestimme, so werde sich langfristig das fundamentale Umfeld durchsetzen. Die FED habe mehrfach betont, keine Zinsanhebungen vorzunehmen. Die Inflation nehme Fahrt auf und die Realzinsen würden negativ bleiben. Ein Umfeld wie geschaffen für den Goldpreis. Mittelfristig sollte Gold wieder die Allzeithochs aus dem vergangenen Sommer anlaufen und auch übertreffen. (14.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte gestern im Tagesverlauf einen Turnaround aufs Parkett zaubern, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Habe das Edelmetall anfangs noch im negativen Terrain notiert, sei der Goldpreis am Nachmittag deutlich in die Pluszone gesprungen. Der Grund: Die Inflationsdaten aus den USA seien eingetroffen. Die Inflation sei stärker als erwartet gestiegen. Auf Jahresbasis um 2,6 Prozent. Und für die kommenden Monate dürfte sogar ein Anstieg über die Drei-Prozent-Marke wahrscheinlich werden.