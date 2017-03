Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Jahresauftakt scheiterte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zuletzt an dem Widerstand in Form der 200-Tages-Linie (akt. bei 1.260 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den anschließenden Korrekturimpuls mit Notierungen unterhalb der Marke von 1.200 USD habe das Edelmetall zuletzt aber wieder eindämmen können. Diese Entwicklung gibt uns die Gelegenheit, eine strategische Bestandsaufnahme vorzunehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zu Beginn des Jahrtausends sei ein neuer übergeordneter Hausseimpuls gestartet, der im Jahr 2011 in einer Übertreibungsphase und dem bisherigen Rekordstand bei 1.920 USD gegipfelt habe. Seither korrigiere der Goldpreis die beschriebene Euphorie in Form einer klassischen Korrekturflagge. Dementsprechend komme dem Abwärtstrend seit September 2011 (akt. bei 1.313 USD) eine Schlüsselrolle zu, denn ein Sprung über dieses Level würde das seit mehr als fünf Jahren bestehende Konsolidierungsmuster "bullish" auflösen. Mit anderen Worten: Das Überwinden dieser Marke käme einem "game changer" gleich. Schließlich dürften die verschiedenen Hochs bei 1.375/1.392/1.433 USD dann nur Durchgangsstationen auf den Weg nach Norden darstellen. Langfristig ebne eine aufgelöste Korrekturflagge sogar dem Weg bis zum oben genannten Allzeithoch.



Die Chancen einer positiven Weichenstellung würden unter zyklischen Aspekten ab August steigen, wenn das Edelmetall in die saisonal beste Phase des Jahres eintrete. Aktuell ist aus Investorensicht also möglicherweise noch etwas Geduld gefragt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (20.03.2017/ac/a/m)





