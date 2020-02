Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Euro-Basis hat der Goldpreis jüngst ein neues Allzeithoch (1.494 EUR) verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge habe sich damit als der erwartete Katalysator erwiesen. Ein neues Rekordlevel sorge immer für eines der besten Signale der Technischen Analyse, doch der Kursverlauf besitze neben diesem kurzfristigen Rückenwind zusätzlich auch noch eine strategische Dimension. Schließlich könne die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre gleichzeitig als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. In der Konsequenz dürfte der Goldpreis in EUR das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben, denn aus der Höhe der zuvor angeführten Konsolidierungsflagge ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 1.600 EUR. Interessanterweise harmoniere dieses Kursziel bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von September 2011 bis Dezember 2013 (1.613 EUR). Die Tradingrange der letzten Dekade lasse langfristig sogar auf "mehr" hoffen. Um die genannten Kursziele nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die alten Ausbruchsmarken bei gut 1.400 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (20.02.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >