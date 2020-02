Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis erlebte einen sehr konstruktiven Jahresauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Keine Ausnahme stelle dabei die Entwicklung des Edelmetalls in Euro dar. Hier habe sich die Verschnaufpause in den letzten Monaten 2019 tatsächlich als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge erwiesen. Gleichzeitig sei mit 1.449 EUR ein neues Allzeithoch gelungen. Letzteres habe die strategische Dimension, dass die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre damit als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden könne. Per Saldo befinde sich das Edelmetall weiterhin in einer vielversprechenden charttechnischen Ausgangslage. Aus der Höhe der zuvor angeführten Konsolidierungsflagge ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 1.600 EUR. Interessanterweise harmoniere dieses Kursziel bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von September 2011 bis Dezember 2013 (1.613 EUR). Die Tradingrange der letzten Dekade lasse langfristig sogar auf "mehr" hoffen. Als Bremsklotz dürften sich allerdings die CoT-Daten erweisen. Schließlich verharre das Ausmaß an spekulativen Gold-Long-Positionen auf historisch hohem Niveau. Deshalb sollten Investoren die obere Begrenzung der aufgelösten Flagge (akt. bei 1.357 EUR) als Absicherung heranziehen. (05.02.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



