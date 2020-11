Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis erwischt gestern einen schwachen Tag, so Markus Bußler von "Der Aktionär".In einem Interview mit dem Internetportal kitco.com erklärt Vermeulen: "Wenn Gold den Bereich um 1.810 Dollar erreicht, dann kann das ein sehr signifikanter Wendepunkt werden." Im Bereich von 1.810 Dollar sollte Gold eine scharfe Rallye sehen. "Es wird holprig werden", prognostiziere Vermeulen. Sollte der Goldpreis allerdings unter diesen Bereich fallen, dann sehe Vermeulen einen Kollaps des Goldpreises auf 1.600 Dollar. Das allerdings sei nicht seine primäre Erwartung an den Markt. Seiner Ansicht nach werde es heute noch einmal zu einem Abverkauf kommen, da einige in Panik ihr Gold verkaufen würden. "Hoffentlich wird das für einen Boden im Bereich von 1.810 Dollar sorgen." Das langfristige Kursziel sehe Vermeulen nach wie vor bei 2.400 Dollar.Wenn alle Anleger auf eine Marke als Unterstützung blicken würden - in diesem Fall 1.850 Dollar - dann sehe man sehr häufig, dass diese Marke keine Unterstützung biete. Jeder Trader wisse, dass in diesem Bereich jede Menge Stopps lägen. Werde die Marke gerissen, komme es zu einer sich selbsterfüllende Prophezeiung und der Goldpreis falle weiter. Das hätten wir gestern gesehen. Nun gehe es tatsächlich um eine Stabilisierung des Goldpreises in den kommenden Tagen. Der 1.830er-Bereich habe gestern zunächst Halt geboten, sei heute aber - wenngleich nicht signifikant - unterschritten worden. Es könnte also tatsächlich, wie Vermeulen sage, zu einer entscheidenden Schlacht rund um den Bereich um 1.810 Dollar zwischen Bullen und Bären kommen. (24.11.2020/ac/a/m)