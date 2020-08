Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit dem steilen Anstieg auf ein Rekordhoch von 2.075 USD konsolidiert der Goldpreis, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Aus technischer Sicht könnte diese Konsolidierung bald abgeschlossen sein und sich ein neuer Aufwärtsimpuls einstellen. Diese Marken seien entscheidend.

Der Goldpreis habe zwischen Mitte März und seinem neuen Allzeithoch am 7. August bei 2.075,14 USD um satte 40% zugelegt. Seit dem neuen Hoch konsolidiere der Goldpreis in Form einer Dreiecksformation. Derzeit notiere Gold direkt an der oberen Begrenzungslinie bei rund 1.965 USD. Gelinge es dem Edelmetall, über dieser Marke zu schließen, wäre die Konsolidierung abgeschlossen und eine Fortsetzung des vorangegangenen Aufwärtstrends wahrscheinlich. Aus charttechnischer Sicht liege das Kursziel nach einem erfolgreichen Ausbruch bei ca. 2.130 USD.



Sollte Gold die Chartformation nach oben auflösen, dürfte die Feinunze zum nächsten Höhenflug ansetzen. Für das laufende Jahr sehe "Der Aktionär" den Goldpreis weiterhin zwischen 2.200 und 2.300 USD. (31.08.2020/ac/a/m)



