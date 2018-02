Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Da der US-Dollar weiter abwertet, legt Gold weiter moderat zu, so die Analysten der Commerzbank.Die Marktteilnehmer dürften ihren Fokus heute auf die Veröffentlichung der Inflationszahlen in den USA richten. Eine höhere Kernteuerung im Januar könnte wie schon der Arbeitsmarktbericht Anfang des Monats erneute Inflationsängste schüren. In diesem Falle könnte es eine erneute Verkaufswelle an den Aktienmärkten geben aus Angst davor, dass die US-Notenbank FED die Zinsen schneller und stärker anhebe. Dies könnte eine erneute Flucht in sichere Häfen auslösen, wovon Gold profitieren würde.Die Outperformance von Silber gegenüber Gold habe nur kurz gewährt: Das Gold/Silber-Verhältnis sei bereits wieder auf über 80 gestiegen. Auch Platin ziehe nicht voll mit Gold mit. Die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Edelmetallen habe sich mittlerweile wieder auf 355 USD je Feinunze ausgeweitet, der höchste Wert seit Anfang Januar. Heute veröffentliche Johnson Matthey, der weltweit größte Verarbeiter von Platin und Palladium, seinen lange erwarteten Marktbericht zur Lage der Platinmetalle. (14.02.2018/ac/a/m)