Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegt sich seit Ende September in einer Seitwärtsbewegung, so die Experten von XTB.



Die Retracements der Anfang September begonnenen Korrektur würden als Grenzen der Handelsspanne - das 38,2%-Retracement als Widerstand und das 23,6%-Retracement als Unterstützung fungieren. Die Abwärtsbewegung des Edelmetalls sei jedoch häufig durch die 200-Stunden-Linie begrenzt worden. Gold habe diesen gleitenden Durchschnitt gestern Abend getestet und sei erneut daran gescheitert, ihn zu durchbrechen. Der Preis sei nach diesem gescheiterten Versuch gestiegen und teste nun die obere Grenze der Handelsspanne. Ein Durchbruch über das 38,2%-Retracement bei etwa USD 1.765 würde den Weg für einen Test der Hochs in der Nähe des 50%-Retracements (Bereich USD 1.777) ebnen.



Die für 17:15 Uhr angesetzte Rede von Richard Clarida, dem stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank, zum Thema "US-Wirtschaftsausblick und Geldpolitik" könnte einige Bewegungen beim Goldpreis auslösen. Wichtigere Ereignisse für Goldhändler seien jedoch für den späteren Teil der Woche geplant. Das FOMC-Protokoll sowie die US-Inflationsdaten (VPI) für September würden morgen veröffentlicht, und beide könnten sich als Auslöser für eine erhöhte Volatilität am Goldmarkt erweisen. (12.10.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >