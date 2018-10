Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (24.10.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Analyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Goldman Sachs (GS) weise für Q3-18 ein EBT von knapp 3,1 Mrd. USD aus ein Plus von 3,4% yoy (-6,0% ggü. Q2). Der starke Anstieg beim Nettogewinn resultiere primär aus der US-Steuerreform. Eine Steuerquote auf dem Q3-17-Niveau (statt aktuell 18,0%) hätte den Gewinn um gut 300 Mio. USD niedriger ausfallen lassen - das Gewinnplus läge dann nur noch bei 4,7%. Der ausgewiesene RoE würde sich entsprechend auf 11,4% (statt 13,1%) verringern. Für das Gesamtjahr erhöhe Peter seine EPS-Prognose auf 24,20 (21,20) USD je Aktie. Hauptgründe seien eine niedrigere Steuerquote (20,0% statt 23,9%) sowie ein höheres Handelsergebnis von 14,7 Mrd. USD (+14,0% ggü. 2017).Bei den Gesamterträgen von 8,6 Mrd. USD (+3,8% yoy) habe GS vor allem vom starken Investment Banking (IPO- und M&A-Geschäft) profitiert. Im Fixed Income-Geschäft hätten die Erträge unter geringen Kundenaktivitäten und niedriger Volatilität gelitten. Während die Konzernerträge insgesamt 0,3 Mrd. USD über dem Q3-17-Niveau gelegen hätten, seien die Verwaltungsaufwendungen um 0,2 Mrd. auf 5,6 Mrd. USD gestiegen (davon 136 Mio. USD für Rechtsstreitigkeiten ggü. 18 Mio. USD in Q3-17). Die Personalaufwandsquote sei mit 35,8% gegenüber 38,1% in Q3-17 überraschend niedrig ausgefallen. Für 2018 erwarte der Analyst eine Quote von 36,8%. Die Cost/Income-Ratio habe GS in Q3 moderat auf 56,1% (56,7)% verbessert.Auf unserem Kurszielniveau von 248 USD entspräche die faire Bewertung der Aktie einem rollierenden 12M-KGV 2018e/19e von 10,3x (Bewertungsspanne 2008-2018 von 5x 13x; Durchschnitt: 9,9x), so Martin Peter, Analyst der LBBW. Sollte in Q4 eine Rückkehr der Marktvolatilität in Verbindung mit deutlich höherer Kundenaktivität im FICC-Handelsgeschäft stattfinden, würde dies nach Erachten des Analysten den GS-Kurs beflügeln. Es wäre ein "Risiko" für seine "halten"-Einstufung - genauso wie ein unerwartet rasches und hohes Wachstum von "Marcus" (Kunden/Spareinlagen/Kredite/Vermögensanlageprodukte; Ertragsziel 2020: 1 Mrd. USD) in den nächsten Quartalen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: