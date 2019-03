Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

178,96 EUR +0,12% (19.03.2019, 09:14)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

179,70 EUR +0,73% (19.03.2019, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

202,47 USD +2,12% (18.03.2019, 21:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Starker Bankensektor - Hoffnung auf niedrige Zinsen treibt Kurse - ChartanalyseBis Anfang 2018 hinein kannte die Aktie von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) praktisch nur eine Richtung, und diese war klar aufwärts gerichtet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei es gelungen bei 275,31 US-Dollar ein vorläufiges Top zu markieren, anschließend sei das Wertpapier in einen nunmehr ein Jahr andauernden Abwärtstrend abgerutscht. Zeitweise schien zu Jahresende sogar ein Trendbruch möglich, aber schnell orientierten sich Investoren an den Verlaufstiefs aus Mitte 2016 und schoben das Wertpapier wieder zurück in den Bereich von rund 200 US-Dollar aufwärts, so die Experten von "boerse-daily.de". Dort allerdings würden gleich drei wichtige Hürden zusammentreffen, zum einen die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und 200 auf Wochenbasis sowie ein Horizontalwiderstand bei rund 210 US-Dollar. Die bisherige Erholungsbewegung seit Ende Dezember könne bislang als zweiwellig identifiziert werden, eine weitere Kaufwelle stehe demnach noch aus, könne aber erst bei einem nachhaltigen Kurssprung über den Mehrfachwiderstand gelingen. Sollte sich die FED-Politik am Mittwoch weiter zinsfreundlich präsentieren, könnte dies einen weiteren Kursschub auslösen.Kurzfristig hänge das Wertpapier von Goldman Sachs im Bereich zwischen 207,10 und 213,12 US-Dollar fest. Erst ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Widerstandsniveau könne weiteres Aufwärtspotenzial bis 240 US-Dollar freisetzen. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis rund 245 US-Dollar, spätestens von dort an würden aber wieder korrektive Kursmuster erwartet.Verbleibe Goldman Sachs unter seinen Jahreshochs, wären kurzfristige Abgaben sogar 190 US-Dollar erlaubt. Erst darunter dürfte sich zunehmend Skepsis aufbauen und Rücksetzer bis rund 175 US-Dollar ins Spiel kommen. Spätestens um 170 US-Dollar und die dort verlaufende langfristige Aufwärtstrendkanalbegrenzung müsse eine nachhaltige Trendwende gelingen, damit es nicht zu einem verspäteten Verkaufssignal komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: