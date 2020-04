Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (15.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Kaum habe die Berichtssaison angefangen und schon zeige sich die Coronakrise von ihrer hässlichen Seite. Nach J.P. Morgan und Wells Fargo hätten nun auch Goldman Sachs und Bank of America einen deutlichen Gewinneinbruch in Q1/2020 gemeldet.Goldman Sachs habe am Mittwoch gemeldet, dass der Gewinn der Großbank wegen der Pandemie um 46 Prozent gesunken sei. Insgesamt sei ein Gewinn von 3,11 Dollar je Aktie erzielt worden. Der Analystenkonsens habe bei 3,35 Dollar je Aktie Dollar gelegen. Als Gründe seien u.a. drohende Kreditausfälle und gestiegene Kosten genannt worden.Beim Umsatz habe das Geldhaus hingegen positiv überraschen können. Dieser habe bei 8,74 Milliarden gelegen. Analysten hätten nur 7,92 Milliarden erwartet. Auch im Trading-Bereich habe der Umsatz mit 1,99 Mrd. Dollar wieder über den Analystenprognosen gelegen (Konsens habe bei 1,91 Mrd. Dollar gelegen)."Unsere Quartalsergebnisse wurden unweigerlich durch die wirtschaftlichen Verwerfungen beeinträchtigt", habe CEO David Solomon gesagt. Salomon habe aber auch davon gesprochen, dass die die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie langsam ihre Wirkung zeigen würden und dass sein Unternehmen auf die Krise gut vorbereitet sei.Angesichts der weiterhin unklaren Auswirkungen der Coronakrise sollten Anleger die weitere Entwicklung der beiden Großbanken von der Seitenlinie aus abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link