Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

335,90 EUR -0,36% (20.08.2021, 12:47)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

335,70 EUR +0,12% (20.08.2021, 12:23)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

393,57 USD -1,31% (19.08.2021, 22:10)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (20.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs sei die letzte verbleibende Investmentbank an der Wall Street. Der Aufbau der Privatkundensparte verlaufe schleppend, doch CEO David Salomon wolle das Geschäftsmodell weiter diversifizieren. Ein Coup sei daher die Übernahme der Vermögensverwaltungs-Sparte der niederländischen NN Group. Die Amerikaner kämen in diesem Segment nun auf eine beachtliche Größe, was die Aktie in Zukunft stabilisieren dürfte.Goldman Sachs habe den Bieterwettbewerb um die NN Investment Partners Group gewonnen. Für rund 1,6 Mrd. Euro werde der Vermögensverwalter geschluckt. Die Einheit verwalte ein Vermögen von rund 355 Mrd. USD, wobei etwa drei Viertel der Investitionen durch ökologische, soziale und Governance-Kriterien unterstützt würden. Das berichte Bloomberg.Goldman Sachs schließe immer stärker zu europäischen Playern wie Amundi und der DWS Group auf. Die Vermögensverwaltung ergänze das volatile Investmentbanking gut, denn die Erlöse und Provisionen seien deutlich stabiler. Morgan Stanley fahre mit dieser Strategie seit mehreren Jahren erfolgreich. Für Goldman Sach sei es nur folgerichtig, ebenfalls diesen Weg zu wählen, auch wenn der Fokus klar auf dem Investmentbanking bleibe.Die Notierung habe zuletzt etwas korrigiert, der beschleunigte Aufwärtstrend sei allerdings intakt. Die Bank dürfte von der boomenden US-Konjunktur und den steigenden Transaktionen am M&A-Markt profitieren. Mutige Anleger könnten noch einsteigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: