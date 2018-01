Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

215,44 EUR +1,42% (25.01.2018, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

216,44 EUR +0,70% (25.01.2018, 13:44)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

265,68 USD +2,15% (24.01.2018, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (25.01.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Goldman Sachs-Aktie habe gestern den Dow Jones nach oben gezogen - mit den guten Zahlen im Rücken sei sie der stärkste Wert im Dow gewesen. Auch von der charttechnischen Seite her sei es bei der Goldman Sachs-Aktie sehr gut gelaufen. Dazu trage die Hoffnung auf höhere Zinsen bei.Es gab bei der Goldman Sachs-Aktie einen Sprung über den kleinen horizontalen Widerstand, das neue Hoch und dann Anschlusskäufe, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: