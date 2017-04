Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

199,969 EUR -0,38% (19.04.2017, 19:08)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

215,09 USD -0,23% (19.04.2017, 19:51)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Keine neuen Impulse von Trump - 200-Tage-Linie rückt bedrohlich nahe! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse den Stoppkurs für die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) bei 195 Euro zu setzen.Goldman Sachs habe den Markt mit den Quartalszahlen enttäuscht. Der Gewinn je Aktie sei bei 5,31 USD erwartet worden. Er sei aber bei 5,15 USD ausgefallen. Der Grund dafür sei, dass Goldman Sachs im Vergleich zu den Konkurrenten nicht vom Handelsgeschäft habe profitieren können.Auf dem Chart sehe man, dass die 200-Tage-Linie bedrohlich nahe rücke. Der Stoppkurs der Aktienexperten von "Der Aktionär" liegt bei 195 Euro - die Goldman Sachs-Aktie ist gefährlich nahe herangekommen. Anleger sollten erst mal abwarten, ob sich die Goldman Sachs-Aktie hier stabilisiere und die Unterstützung im Bereich von 200 Euro greife. Goldman Sachs stehe sehr gut da. Die Goldman Sachs-Aktie habe aber darunter gelitten, dass keine neuen Impulse und Aussagen von Trump zur Banken-Regulierung und Unternehmenssteuersenkungen gekommen seien.Die Goldman Sachs-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:201,35 EUR -0,81% (19.04.2017, 17:27)