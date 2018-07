Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

205,04 EUR -0,11% (19.03.2018, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

199,58 EUR +2,21% (18.07.2018, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

USD 231,24 +0,10% (18.07.2018, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Analyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Goldman Sachs (GS) weise für Q2-18 ein EBT von knapp 3,3 Mrd. USD aus - ein Plus von 30,6% gegenüber dem sehr schwachen Q2-17 (-4,2% ggü. Q1-18). Trotz der Steigerung des EPS um 51% auf 6,04 USD bestätige Peter seine Gesamtjahresprognose von 21,20 USD je Aktie. Das überraschend hohe Handelsergebnis von 8,7 Mrd. USD im ersten Halbjahr (+27,7% yoy bzw. +28,0% gegenüber dem Halbjahresdurchschnitt 2015-2017; Q2-18: 3,8 Mrd. USD, +22% yoy) erachte er in dieser Höhe als nicht nachhaltig - für H2 erwarte er gut 5,1 Mrd. USD.Während die Gesamterträge (9,4 Mrd. USD) um 1,5 Mrd. USD über dem Q2-17-Niveau gelegen hätten, seien die Verwaltungsaufwendungen um gut 0,7 Mrd. USD (davon 148 Mio. USD für Rechtsstreitigkeiten ggü. 22 Mio. USD in Q2-17) gestiegen. Die Personalaufwandsquote sei mit 36,9% überraschend niedrig ausgefallen. Auf dem Q2-17-Niveau von 41,0% hätten sich die Aufwendungen im Konzern um weitere 400 Mio. USD gegenüber Vorjahr erhöht. Die Cost/Income Ratio habe sich in Q2 auf 56,5% (59,8%) verbessert.Durch den anstehenden CEO-Wechsel Ende September erwarte Peter keine grundlegende Änderung der Strategie. Durch die lange Zugehörigkeit zum Management sei der bisher markanteste Strategieschwenk, d.h. der Aufbau der digitalen Retailplattform "Marcus" und deren wachsende Bedeutung für das Funding von GS, von Herrn Solomon mitgetragen worden. Auf dem unveränderten LBBW-Kurszielniveau von 248 USD entspräche die faire Bewertung der Aktie einem rollierenden 12M-KGV 2018e/19e von 10,2x (Bewertungsspanne 2008-2018 von 5x bis 13x; Durchschnitt: 10,0x). Sollte die in H1 erfolgte Rückkehr der Marktvolatilität in Verbindung mit deutlich höherer Kundenaktivität im FICC-Handelsgeschäft auch in Q3 anhalten, würde dies den GS-Kurs beflügeln - ein kurzfristiges "Risiko" für Peters Halteempfehlung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: