Laut World Gold Council (WGC) habe sich die weltweite physische Goldnachfrage im Jahr 2019 auf insgesamt 4.384 Tonnen belaufen, wovon 49 Prozent auf Schmuck, 20 Prozent auf Barren und Münzen, 15 Prozent auf Zentralbanken, 9 Prozent auf Goldbarren-ETFs und 7 Prozent auf die industrielle Verwendungen entfallen seien. Für das Jahr 2020 gehe Joe Foster davon aus, dass die tiefgreifenden Auswirkungen der COVID-Krise Folgen für die Entwicklung der Goldnachfrage in einzelnen Bereichen haben werde.



In China und Indien, den mit Abstand größten Goldverbrauchern, hätten die Lockdowns und Geschäftsschließungen die Nachfrage zurückgehen lassen, in Indien um 41 Prozent, in China sogar um 65 Prozent. Die China Gold Association melde für das erste Quartal einen Gesamtverbrauch von 148,6 Tonnen gegenüber 308,3 Tonnen vor einem Jahr. Für Indien würden Prognosen von einem Rückgang der Schmucknachfrage im Jahr 2020 um 210 Tonnen, also etwa 30 Prozent, ausgehen.



Bei den Zentralbanken hätten die letzten beiden Jahre zu den stärksten gehört, die jemals verzeichnet worden seien, da die Zentralbanken im Jahr 2018 und 2019 Nettokäufe von 656 bzw. 648 Tonnen getätigt hätten. Als sich die Pandemie jedoch ausgebreitet habe, hätten viele Zentralbanken ihre Aufmerksamkeit vom Gold abgewandt, Schätzungen zufolge könnten die Zentralbanken im April 26 Prozent weniger Gold gekauft haben als noch im Vorjahr.



Die Schweiz diene als globaler Umschlagplatz für physisches Gold. Zwar sei das Gesamtvolumen der Schweizer Ströme im Jahr 2020 bisher normal gewesen, jedoch hätten sich die Bestimmungsorte der Schweizer Exporte radikal geändert. Die USA hätten China überholt und seien in diesem Jahr zum größten Exportziel der Schweiz geworden, was hauptsächlich durch die Goldströme in die Bestände der Comex verursacht worden sei.



Der durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Schaden und die wachsenden finanziellen Risiken hätten eine sehr starke Nachfrage nach Barren und Münzen geschaffen. Während besonders Kleinanleger den Münzmarkt dominieren würden, seien bei Goldbarren wahrscheinlich ETFs die größte Kraft am Markt. (Ausgabe 07/2020) (16.07.2020/ac/a/m)





Gold und Goldaktien haben im Juni einen weiteren erfolgreichen Monat erlebt, so Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck.Nachdem die US-Notenbank FED die Lockerung ihrer Geldpolitik bekräftigt und eine durchschnittliche Arbeitslosenquote in den USA von 9,7 Prozent prognostiziert habe, habe Gold inmitten neuer Coronavirus-Ausbrüche in Peking, Lateinamerika und vielen US-Bundesstaaten den Monat mit einem neuen Siebenjahreshoch von über 1.780 US-Dollar je Unze geschlossen.Aus seiner Sicht sei der Goldmarkt aus einer Vielzahl von Gründen einzigartig. Gold sei während der gesamten Menschheitsgeschichte ein Speicher für Wohlstand gewesen. Es habe als Währung fungiert und bleibe ein wichtiger Bestandteil der Zentralbankreserven. "Es dient ferner als Absicherung gegen systemische Finanzrisiken. Aus diesen Gründen betrachten wir Gold nicht als Rohstoff, sondern als einen finanziellen Vermögenswert", sage Foster.