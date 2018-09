Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

8,85 Euro -0,45% (13.09.2018, 08:28)



XETRA-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

8,80 Euro (12.09.2018)



NYSE Euronext-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

USD 10,27 +2,09% (12.09.2018)



ISIN Goldcorp-Aktie:

CA3809564097



WKN Goldcorp-Aktie:

890493



Ticker Symbol Goldcorp-Aktie Deutschland:

GO5



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Goldcorp-Aktie:

GG



Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (13.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) unter die Lupe.Das Wertpapier sei ein einziges großes Trauerspiel. Es sei jetzt tiefer als im Tief aus den Jahren 2015/16 gefallen. Das überrasche: Zum einen notiere der Goldpreis trotz des Rückgangs in den letzten Monaten über den Stand von 2015. Zum anderen hätten die meisten Goldproduzenten in den letzten Monaten und Jahren Fortschritte gemacht.Goldcorp kämpfe jedoch weiterhin an verschiedenen Fronten. Das einstige Vorzeigeunternehmen habe nach wie vor Probleme mit einigen Minen. Vor allem Eleonore in Kanada habe noch nicht den Ausstoß erreicht, den sich die Geologen von dem Projekt versprochen hätten. Dazu laste eine allgemeine Schwäche auf den Goldminenaktien. In Nordamerika konzentriere sich aktuell alles auf den Marihuana-Sektor. Gold- und Silberminen würden links liegen gelassen.Aktuell sei mit den Aktien der großen Produzenten kein Geld zu machen. Antizyklisch sei dies sicherlich eine Chance. Doch das Kaufsignal werde vom Goldpreis kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldcorp-Aktie: