Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

11,75 Euro -0,42% (22.01.2018, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

11,80 Euro +0,85% (22.01.2018, 15:04)



NYSE Euronext-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

14,38 USD +0,42% (22.01.2018, 15:04, vorbörslich)



ISIN Goldcorp-Aktie:

CA3809564097



WKN Goldcorp-Aktie:

890493



Ticker Symbol Goldcorp-Aktie Deutschland:

GO5



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Goldcorp-Aktie:

GG



Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (22.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) unter die Lupe.Eines der großen Sorgenkinder bei Minenanlegern sei Goldcorp gewesen. Das Wertpapier sei vom Markt abgestraft worden. Sicherlich nicht zu Unrecht: Goldcorp habe mehrfach enttäuscht.In den letzten Tagen sei aber wieder etwas Leben in den Titel gekommen. Nachdem Goldcorp bestätigt habe, seine Produktionsprognose für das laufende Jahr erfüllt zu haben und auf absehbare Zeit keine weiteren Übernahmen zu planen, habe das Papier ein Lebenszeichen gesendet. Ferner habe Credit Suisse es auf "outperform" heraufgestuft.Die alte Unternehmensführung habe einige Fehler gemacht. Mit Blick auf die beiden Sorgenkinder Eleonore und Red Lake gebe es jedoch Hoffnung: Beide Minen hätten letztlich Gesamtkosten (AISC) von über 1.100 USD gehabt. Die Produktion solle aber steigen und die Kosten fallen. Bei Eleonore rechne Goldcorp 2018 inzwischen mit Kosten von 900 USD, bei Red Lake mit 1.000 USD. Die Kosten sollten damit auf den gesamten Konzern gerechnet auf 800 USD 2018, 750 USD 2019 und 700 USD 2020 fallen.Gelingt das, dürfte die Goldcorp-Aktie wieder eine deutlich bessere Zukunft vor sich haben, so Markus Bußler, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze Goldcorp-Aktie: