Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

(16.02.2018/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) weiterhin zu halten.Die Quartalszahlen von Goldcorp Inc. bezeichnen die Analysten von Canaccord Genuity weitgehend als "Non-Event", da das Unternehmen zuletzt erst einen Investorentag veranstaltet und ein detailliertes Update zu den Aktivitäten und der Guidance vorgelegt habe.Auf Grund etwas geringerer Verkäufe von Gold, Silber und Zink sei das EPS leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben.In den letzten drei Monaten habe sich die Goldcorp-Aktie in etwa wie die Vergleichsgruppe entwickelt. Der Titel notiere auf NAV-Basis weiterhin mit einem leichten Aufschlag. Angesichts einer weniger konservativen Guidance und Bedenken hinsichtlich der langfristigen Erträge bleibt Analyst Tony Lesiak bei seiner abwartenden Haltung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldcorp-Aktie: