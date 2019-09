Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen wurden wir häufig gefragt, welches die beste Möglichkeit für den Zugang zu dem aktuellen Bullenmarkt darstellt - physisches Gold oder Goldaktien, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck.Im Schnitt hätten Goldaktien in Hausse-Phasen historisch betrachtet besser abgeschnitten als physisches Gold - und zwar sowohl an einem säkularen als auch an einem zyklischen Markt. Dies liege in der Regel daran, dass sich in dieser Phase steigende Goldpreise überproportional positiv auf die Gewinne der Unternehmen auswirken würden.Der größte Unterschied des aktuellen Zyklus gegenüber der letzten Hausse (2008 bis 2011) liege jedoch in den enormen Anstrengungen, die Goldunternehmen unternommen hätten, um ihre Kosten und Investitionsausgaben zu senken und die Fehler der Vergangenheit (z.B. das "Hedging" der Produktion - d.h. der Kauf von Futures-Kontrakten, um eine spätere Abnahme des Goldes zu einem festen Preis zu gewährleisten - in einem Umfeld steigender Goldpreise) zu vermeiden. Bei großen und mittleren Goldproduzenten könnten sich diese Maßnahmen bei einem Preissprung von USD 1.400 auf USD 1.600 in einer Steigerung des Free Cashflow um durchschnittlich knapp 60% niederschlagen. Nach Ansicht der Experten von VanEck sei dies ein sehr überzeugender Grund, sich derzeit für den Kauf von Goldaktien zu entscheiden. Dies gelte insbesondere angesichts der auf absoluter und relativer Basis attraktiven Bewertungen. (Ausgabe vom 9/2019) (03.09.2019/ac/a/m)