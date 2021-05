Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der bullischen Trendwende im April zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer steilen Kaufwelle zunächst an den Widerstand bei 1.848 USD an und nach einer kurzen Korrekturphase auch darüber hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei der Sprung über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und an den Zielbereich bei 1.900 und 1.920 USD gefolgt. Letztere Marke sei am vergangenen Mittwoch nur knapp verfehlt worden. Es sei zu einem leichten Rücksetzer gekommen, der aber noch vor der 1.875-USD-Marke auf Käufer getroffen sei und jetzt wieder an die Zielmarke bei 1.920 USD heranführe.



Sollte es den Bullen jetzt also gelingen, die aktuelle Aufwärtsdynamik für einen Anstieg über 1.920 USD zu nutzen, käme es zu einer Kaufwelle bis 1.950 USD und darüber bis an den mittelfristigen Widerstand bei 1.965 USD. Sollte diese Marke auch noch überwunden werden, stünde eine Rallyausweitung bis 2.000 USD an. Abgaben unter die alte Hürde bei 1.890 USD würden die Bullen dagegen schon unter Druck bringen. Hier wäre eine weitere Kaufwelle ausgehend von 1.975 USD dann unbedingt notwendig. Sollte die Unterstützung gebrochen werden, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und mit einem Kursrutsch bis 1.848 USD zu rechnen. (31.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



