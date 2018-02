Paris (www.aktiencheck.de) - Der eine oder andere Anleger wundert sich derzeit womöglich über die jüngste Goldpreisentwicklung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auf den ersten Blick überrasche die jüngste Entwicklung des Edelmetalls durchaus. Grund: Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass Gold immer dann stark nachgefragt worden sei, wenn es an den Börsen nervös zugegangen sei und die Aussichten auf eine aufkommende Krise gestiegen seien. Weshalb aber habe sich Gold in den vergangenen Wochen kaum von der Stelle bewegt?Die Antwort sei ebenso simpel wie einleuchtend: Es gebe aktuell keine Krise. Der globale Wirtschaftsmotor weise nach wie vor eine erfreuliche Drehzahl auf. Und die zahlreichen Konjunkturindikatoren wie etwa die globalen Einkaufsmanagerindices würden trotz gestiegener geopolitischer Risiken kein Ende der Wachstumsstory signalisieren. Dass die Zinsen in den USA zuletzt gestiegen seien, habe dem Edelmetall ebenfalls keinen Rückenwind verliehen, verliere Gold, das weder Zinsen noch Dividenden biete, in Zeiten steigender US-Zinsen doch an Attraktivität. Obwohl kurzfristig eher keine kräftigen Kurssprünge zu erwarten seien, bedeute dies nun aber nicht, dass Gold kein sinnvoller Depotbaustein mehr sei. Würden in der Wirtschaft beziehungsweise an der Börse wieder nachhaltig dunkle Wolken aufziehen, werde Gold seinem Ruf als Krisenversicherung wieder gerecht und gewinne auch wieder an Glanz. (23.02.2018/ac/a/m)