Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Freude von US-Präsident Donald Trump über den ersten Jahrestag seiner Amtszeit dürfte am Wochenende getrübt worden sein, da die USA die Schuldenobergrenze erreichten, so die Analysten der Commerzbank.



Republikaner und Demokraten hätten sich im Vorfeld nicht über eine Erhöhung der Schuldenobergrenze geeinigt, sodass Regierungsbehörden seitdem geschlossen seien. Die Auswirkung auf die Märkte halte sich bislang aber in Grenzen. Der US-Dollar habe nur kurzzeitig weiter abgewertet und der Goldpreis notiere nahezu unverändert bei rund 1.330 USD je Feinunze. Ganz so unbekümmert darüber scheinen die Marktteilnehmer aber doch nicht zu sein, so die Commerzbank. Denn die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs hätten am Donnerstag und Freitag zusammengenommen Zuflüsse von 21,5 Tonnen verzeichnet. Die Zuflüsse seien dabei zum Großteil in den SPDR Gold Trust in den USA erfolgt.



Schon zuvor hätten die spekulativen Finanzanleger weiter auf steigende Goldpreise gesetzt und ihre Netto-Long-Positionen in der Woche zum 16. Januar laut CFTC-Statistik die fünfte Woche in Folge ausgeweitet. Erstmals seit vier Monaten lägen sie wieder bei über 200 Tsd. Kontrakten. Die Bestände der von Bloomberg erfassten Palladium-ETFs seien gegen Ende letzter Woche erstmals seit acht Jahren wieder unter 1,3 Mio. Unzen gefallen. Da die ETF-Verkäufe den Palladiumpreis schon seit Langem nicht mehr bremsen würden, seien die Abflüsse wohl mittlerweile ein Zeichen für Knappheit. Stärke zeige seit Jahresbeginn weiter Platin, das die Preisdifferenz zu Palladium erneut auf weniger als 100 USD je Feinunze verringert habe. Auch bei Platin hätten die Netto-Long-Positionen mit knapp 18 Tsd. Kontrakten ein 4-Monatshoch erreicht. (22.01.2018/ac/a/m)





