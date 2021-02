Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und andere Edelmetalle verlieren deutlich aufgrund der höheren Renditen und der Aufwertung des Dollars, so die Experten von XTB.



Die höheren Renditen in den USA und die steilere Zinskurve würden den Dollar erstarken und den Goldpreis schwächer werden lassen. Die steigenden Renditen würden durch die wachsenden Sorgen um die Inflation verursacht. Zusätzlich beobachten wir auch eine sehr gute Stimmung an den Aktienmärkten, die die oben genannten Bewegungen verstärken könnte, so die Experten von XTB. Der Goldpreis verliere derzeit rund 1,3% und falle unter 1.800 Dollar je Unze. Die nächste wichtige Unterstützung werde durch das 50,0% Retracement der gesamten Aufwärtswelle, die von März bis August 2020 gedauert habe, markiert. Von den anderen Edelmetallen würden Platin (-2,8%) und Silber (-1,75%) am meisten verlieren. Palladium verliere 1,3% an Wert. (16.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



