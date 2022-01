Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Paukenschlag am Mittwoch: Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in einem alles andere als idealen Umfeld über den ersten Widerstandsbereich bei 1.835 Dollar ausbrechen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Ausbruch über 1.835 Dollar sei sicherlich ein wichtiger Schritt für die Bullen gewesen. Doch nun stehe das Hoch aus dem November bei 1.875 Dollar als nächste Hürde im Weg. Ein Ausbruch über diese Marke würde das ehemalige Allzeithoch bei 1.921 Dollar - und damit praktisch gleichzeitig das Hoch aus dem Juni 2021 - zurück ins Spiel bringen. Ein Anstieg über 1.875 Dollar wäre ein weiteres starkes Zeichen, dass die Bullen die Kontrolle über den Markt übernommen hätten. Doch Vorsicht: Das werde nicht gar so einfach werden. Das Umfeld sei nach wie vor schwierig: Die Renditen der US-Staatsanleihen seien zwar leicht gesunken, doch würden sich noch immer nahe eines Zwei-Jahreshoch bewegen. Eine Verschärfung der Tonart rund um das Thema Zinsanhebungen seitens der FED sei auch nicht ausgeschlossen. Dass Gold in diesem Umfeld sich gut schlage, sei umso erstaunlicher.Die Bullen seien zurück im Spiel und müssten am Ball bleiben. Zwei Marken würden besonders wichtig. Bei Gold sei dies die angesprochene Marke von 1.875 Dollar, bei Silber sei dies der Bereich von 25,00 bis 25,40 Dollar. Gelinge der Ausbruch über diesen Bereich, rücke wieder unser Schlüsselwiderstand bei 28 Dollar in das Visier. Wie gesagt: Das Ganze bedeute noch etwas Arbeit für die Bullen. Doch das Chartbild habe sich seit Mittwoch deutlich aufgehellt. Gelinge der Ausbruch über die zwei genannten Marken, dann könnte dies auch zu einem kleinen Short-Squeeze führen. (21.01.2022/ac/a/m)