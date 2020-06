Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Bullen haben beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wieder das Ruder übernommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Fundamental spreche alles für Gold: Die Zinsen würden auf absehbare Zeit niedrig bleiben. Die FED sehe keine Zinsanhebung bis zum Jahr 2022. Realistisch betrachtet seien sämtliche Bemühungen aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen bislang gescheitert - und die Chancen, dass sich dies in den kommenden Jahren ändern werde, seien gering. Einige Analysten würden darauf verweisen, dass die Zinsen noch viel länger rund um die Marke von 0 Prozent pendeln würden. Es bedürfte wohl eines deutlichen Anstiegs der Inflation, damit sich das ändere. Dazu dürfte die anhaltend lockere Geldpolitik für einen nicht versiegenden Strom an Liquidität sorgen, der sich seinen Weg über alle Anlageklassen hinweg bahne. Das dürfte zu deutlichen steigenden Notierungen beziehungsweise Preise bei Aktien, Immobilien oder auch Edelmetallen sorgen.Kurzfristig sei Gold ausgebrochen. Der Goldpreis sollte in den kommenden Wochen die Marke von 1.800 Dollar in Angriff nehmen und im Idealfall den Bereich von 1.830 bis 1.850 Dollar anlaufen, bevor die nächste bedeutende Korrektur einsetze. Gold scheine mittlerweile in einem Buy-the-Dip-Markt angekommen zu sein. Sprich: Rücksetzer seien Kaufgelegenheiten. Nach wie vor habe das Edelmetall das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 als Ziel vor Augen. Danach dürfte die runde Marke von 2.000 Dollar ins Visier rücken. Gold und Goldminen würden derzeit eine Renaissance erleben. Anleger sollten den Sektor nicht vergessen. (24.06.2020/ac/a/m)