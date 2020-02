Verunsicherung stütze Gold



Dass der Goldpreis zuletzt noch mal richtig Fahrt aufgenommen habe und aktuell in der Nähe seines 7-Jahres-Hochs notiere, sei wohl vor allem mit dem Coronavirus zu erklären. Zwar sei immer noch ungewiss, wie stark sich das Virus noch ausbreiten und wie sehr die Lungenkrankheit die Wirtschaft - allen voran in China - schwächen werde, doch sei es eben genau diese Unsicherheit, die aktuell zu einer erhöhten Goldnachfrage führe. Hinzu komme die extrem expansive Geldpolitik der weltweit wichtigsten Notenbanken, die - aufgrund fehlender Anlagealternativen - nicht nur den Aktienmarkt beflügele, sondern auch den Kurs des schimmernden Edelmetalls. Denn sichere Anleihen würden aufgrund der niedrigen Zinsen kaum mehr eine nennenswerte Rendite bieten. Der Nachteil, dass Gold keine Zinsen abwerfe, spiele daher kaum mehr eine Rolle. Dass sich das Edelmetall derzeit auch nicht am starken US-Dollar störe, zeige ebenfalls, wie ausgeprägt derzeit der Wunsch nach Sicherheit sei. In der Vergangenheit habe Gold - es werde weltweit in US-Dollar gehandelt - in Zeiten eines starken Greenbacks häufig an Wert eingebüßt und umgekehrt. Doch in einer Phase großer Unsicherheit würden Korrelationen aus der Vergangenheit offenbar ein wenig an Stabilität verlieren.



(21.02.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Nicht nur an den Aktienmärkten läuft es derzeit - kleine Verschnaufpausen inklusive - recht rund, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekely".Auch der Goldpreis habe seit Mitte 2018 eine beeindruckende Wertsteigerung von rund 28 Prozent erzielt. Eine Korrelation, die in der Zeit vor 2018 eher selten zu beobachten gewesen sei. Häufig habe der Goldpreis nachgegeben, wenn es an den Aktienmärkten bergauf gegangen sei - und umgekehrt.