Paris (www.aktiencheck.de) - Im Juni startete beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine dynamische Ausbruchsbewegung, die schnell das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD hinter sich ließ und auch den Widerstand bei 1.391 USD durchbrach, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst die Kursbarriere bei 1.433 USD habe die Kaufwelle gestoppt und für eine Korrektur bis 1.391 USD gesorgt. Ausgehend von dieser Unterstützungszone hätten die Bullen im Anschluss versucht, den Wert nachhaltig über 1.433 USD anzutreiben, seien jedoch bereits an der 1.453-USD-Marke gescheitert. Seither habe Gold an den Support bei 1.414 USD zurückgesetzt.



Die Unterstützung bei 1.414 USD müsste jetzt von den Käufern zum Einstieg genutzt werden, um die Aufwärtsbewegung seit Juli fortführen zu können. Sollte dies nicht gelingen, käme es zu einem Abwärtsimpuls bis 1.391 USD, der die Lage zugunsten der Bären kippen lassen würde. An dieser Stelle hätten die Bullen nochmals die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Andernfalls folge ein Abverkauf bis 1.366 und 1.346 USD. Die Gefahr einer scharfen Korrektur wäre dagegen erst bei einem Anstieg über 1.433 USD reduziert. Überwinde Gold dann auch die 1.453-USD-Marke, käme es zur Fortsetzung der Rally bis 1.487 USD. (29.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



