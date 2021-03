Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) setzt die Gegenbewegung fort, die nach dem gescheiterten Versuch, die wichtige Unterstützung bei 1.680 Dollar zu durchbrechen, begonnen wurde, so die Experten von XTB.



Das Edelmetall notiere den dritten Tag in Folge höher, da die schwächeren Renditen Gold eine Verschnaufpause gönnen würden. Gold könnte am frühen Nachmittag aktiver werden, wenn die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gebe (Entscheidung um 13:45 Uhr, Pressekonferenz um 14:30 Uhr). Die EZB-Mitglieder hätten in letzter Zeit die Renditen heruntergeredet und Gold könnte einen Schub erhalten, wenn den Worten heute Taten folgen würden.



Aus technischer Sicht sei der nächste zu beobachtende Widerstand bei 1.752 Dollar zu finden - der oberen Grenze der lokalen 1:1-Marktgeometrie. Der Schlüsselwiderstand, der durch die obere Grenze der großen Overbalance-Struktur markiert werde, sei bei 1.870 Dollar zu finden. (11.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >