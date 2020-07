Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang Juni zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Rahmen einer weiteren Kaufwelle über die Hürden bei 1.747 und 1.760 USD an und bildete damit weitere Kaufsignale aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mitte der vergangenen Woche sei dann bereits der nächste mittelfristige Widerstand bei 1.795 USD aus dem Weg geräumt und das Jahreshoch auf 1.817 USD geschraubt worden. Knapp unter dieser Marke tendiere Gold seither in einer bullischen Konsolidierung seitwärts.



Nach dem kurzen Pullback an die 1.795-USD-Marke habe der Wert am Dienstag wieder an das Jahreshoch angezogen und könnte seine Aufwärtsbewegung bei einem Bruch der Marke direkt an die nächsten charttechnischen Kursziele bei 1.850 und 1.865 USD fortsetzen. Darüber wäre Platz bis zum Allzeithoch bei 1.920 USD. Abgaben unter 1.795 USD dürften dagegen zu einem Rücklauf auf die 1.760-USD-Marke führen. Dort wäre der nächste Kaufimpuls zu erwarten. Erst darunter käme es zu einer stärkeren Korrektur bis 1.730 USD. (16.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



