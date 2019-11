Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schob sich in den vergangenen Wochen seitwärts und konnte eine bullische Flaggenformation nach oben verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursausbruch sei jedoch am Widerstand bei 1.517 USD gescheitert, bevor es davon ausgehend zu einem schnellen Rückfall gekommen sei. Dieser habe zum Zwischentief bei 1.459 USD geführt.



Es biete sich die Möglichkeit, im Bereich der 1.459 USD eine Erholung einzuleiten. Schaffe Gold anschließend einen Anstieg über 1.480 USD, wäre wieder Spielraum bis 1.517 USD vorhanden. Erst darüber werde es auch mittelfristig bullisch. Sollte der Kursverlauf unter 1.459 USD fallen, könnte die Korrektur bis in den Bereich der 1.400 bis 1.410 USD fortgesetzt werden. (14.11.2019/ac/a/m)



