Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Handelskrise, wachsende Spannungen in der Nahostpolitik, auftürmende Verschuldung, volatile Kapitalströme und schließlich labile Aktienmärkte dürften Gold als Versicherungsmedium 2018/2019 weiter aufleben lassen, so die Analysten der Helaba.



Die zuletzt noch vorherrschende Spanne zwischen 1.300 und 1.350 USD dürfte somit bald nach oben verlassen werden, zumal die aktuelle Phase des US-Zinszyklus vom gelben Metall recht gut verkraftet werde. Die Realrendite von 10j. US-Treasuries dürfte sich schließlich weiterhin nahe an der Nulllinie bewegen und damit eher unschädlich sein. (27.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.