Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) steigt am Morgen auf gut 1.360 USD je Feinunze und nähert sich damit wieder dem 1,5-Jahreshoch von Ende Januar, so die Analysten der Commerzbank.



Preistreibend sei der schwache US-Dollar. Im Schlepptau von Gold würden auch die anderen Edelmetalle steigen. Palladium koste inzwischen wieder 1.030 USD je Feinunze. Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) profitiere dabei auch von robusten Fahrzeugabsätzen in Europa. Laut Verband der Europäischen Automobilproduzenten (ACEA) seien in der EU im Januar 1,254 Mio. PKWs neu zugelassen worden, 7,1% mehr als im Vorjahr. ACEA begründe dies mit einem positiven Kalendereffekt. Mit Ausnahme von Großbritannien hätten alle großen EU-Länder positive Wachstumsraten aufgewiesen, insbesondere Spanien (+20,3%) und Deutschland (+11,6%).



Bereits vor zwei Wochen habe der Verband der Deutschen Automobilindustrie Zulassungszahlen für Deutschland veröffentlicht. Diese hätten einen deutlichen Rückgang der Diesel-Neuzulassungen im Januar um 17,6% gezeigt. Der Dieselanteil an den Neuzulassungen sei auf 33% zurückgegangen. Dies unterstreiche die Einschätzung von Johnson Matthey, dass Palladium von der Nachfrage aus der Automobilindustrie stärker profitiere als Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD). In China seien im Januar 2,81 Mio. Fahrzeuge abgesetzt worden. Das seien 8,2% weniger als im Vormonat gewesen, dafür aber 11,6% mehr als im Vorjahr. Letzteres sei laut Verband der Chinesischen Automobilproduzenten (CAAM) auf den schwachen Vorjahreswert zurückzuführen gewesen. Auch damals sei es zu einem starken Absatzrückgang gegenüber Dezember gekommen. Für das gesamte Jahr 2018 rechne CAAM ähnlich wie im Vorjahr mit einem Absatzplus von 3%. (16.02.2018/ac/a/m)





