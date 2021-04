Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang März und Anfang April gelang es den Bullen den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kurz vor der zentralen Unterstützung bei 1.670 USD zu stabilisieren und die vorherige Verkaufswelle jeweils abzubremsen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



So sei ein bullisches Doppeltief entstanden, das mit dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 1.755 USD aktiviert worden sei. In der Folge habe der Kurs des Edelmetalls an den Widerstand bei 1.795 USD angezogen, der aber bislang nicht habe überschritten werden können.



Nach der gestrigen Verteidigung der 1.764-USD-Marke hätten sich die Bullen wieder in neutrales Gebiet gerettet, denn zwischenzeitlich sei gestern bereits die kurzfristige Aufwärtstrendlinie geschnitten und damit die Tür für eine Verkaufswelle bis 1.720 USD geöffnet worden. Sollte die Trendlinie erneut unterschritten werden, könnte es zu einem Bruch der 1.764-USD-Marke und Abgaben unter 1.755 USD in Richtung 1.720 USD kommen. Damit wäre auch die Erholungsphase beendet und das Doppeltief neutralisiert. Sollte der Goldpreis den Anstieg dagegen mit einem Ausbruch über 1.795 USD fortsetzen, könnten die Hürden bei 1.805 und 1.815 USD angelaufen werden. Darüber wäre Platz bis 1.848 USD. (29.04.2021/ac/a/m)

