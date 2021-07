Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat in den vergangenen Wochen alles andere als Freude bereitet, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der für Anleger verwahrte Goldschatz der Deutschen Börse sei auf die Rekordmenge von 233 Tonnen gewachsen, melde die Deutsche Presseagentur dpa. Die Nachfrage nach dem Edelmetall sei zuletzt groß gewesen, im ersten Halbjahr des laufenden Jahres seien 16 Tonnen Gold hinzugekommen, wie die Börse am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe. Für jeden Anteilsschein der so genannten Xetra-Gold-Anleihe, den Anleger erwerben würden, lege die Deutsche Börse ein Gramm Gold in ihren Tresor. Aktuell hätten diese Goldbestände einen Gesamtwert von 11,2 Milliarden Euro. Auch die Börse Stuttgart biete ein börsengehandeltes Wertpapier auf Gold-Basis an ("Euwax Gold")."Eine gestiegene Nachfrage sehen wir gleichermaßen bei institutionellen als auch privaten Investoren", habe Michael König, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, der Emittentin von Xetra-Gold gesagt. Seit einiger Zeit würden Investoren unter anderem wegen Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation wieder vermehrt Geld in Goldanlagen stecken. Auch hier zeige sich einmal mehr: Die physische Nachfrage nach Gold sei weiterhin stark. Doch auch wenn der Kurs aufgrund dieser starken Nachfrage eigentlich steigen müsste, so sei es doch der Terminmarkt, der maßgeblich zu der Preisgestaltung beitrage. Dort werde häufig binnen eines Monats ein Vielfaches der weltweiten jährlichen Produktion umgeschlagen. Mit der wahren Angebots- und Nachfragesituation habe dies nicht unbedingt etwas zu tun. (05.07.2021/ac/a/m)