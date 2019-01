Paris (www.aktiencheck.de) - Goldanleger haben alles andere als ein glänzendes Jahr hinter sich, bewegte sich das Edelmetall in 2018 unter dem Strich doch kaum von der Stelle, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".FED, Dollar und Handelsstreit würden für Fantasie sorgenAber: Aufgrund der bereits laufenden US-Konjunkturabkühlung werde die FED in 2019 womöglich weniger restriktiv agieren. Dem Dollar würden viele Experten daher auch bei Weitem nicht so viel zutrauen wie 2018. Hinzu komme, dass der Brexit und der nach wie vor schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China für ein anhaltend nervöses Umfeld sorgen dürften. Kurzum: Gut möglich, dass Goldanlegern ein glänzendes Jahr bevorstehe. (11.01.2019/ac/a/m)