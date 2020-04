Wien (www.aktiencheck.de) - Während die durchschnittliche absolute Tagesbewegung im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit März 2020 bei rund 4,2% liegt, erschien der gestrige Handelstag relativ ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Abseits des weiteren Verlaufs der Fallzahlen und der eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen des Shutdowns würden Markteilnehmer auf die US-Berichtssaison blicken. Diese werde diese Woche traditionell vom Bankensektor eröffnet und verspreche bedingt durch Corona einiges an Spannung mitzubringen. Die Gewinnwachstumserwartung für die S&P 500-Unternehmen für Q1 2020, welche Anfang 2020 noch bei rund +4% gelegen habe, sei zuletzt immer wieder nach unten korrigiert worden und liege im Konsens derzeit bei -10%. Abseits der vorgelegten Zahlenwerke dürfte in weiterer Folge vor allem der Ausblick der Unternehmen von hoher Bedeutung sein.Die Aktienmärkte würden sich bisher im heutigen Handelsverlauf freundlich zeigen. In Asien würden die Börsen mehrheitlich mit Gewinnen notieren und auch in Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Die Einigung der OPEC-Staaten auf eine Kürzung der Fördermenge sei beinahe spurlos am Ölpreis vorbeigegangen. Gold habe die Marke von USD 1.700 überschreiten können. (14.04.2020/ac/a/m)