Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold konnte in der ersten Wochenhälfte etwas Luft holen, da die US-Renditen zurückgingen, so die Experten von XTB.



Da die 10-jährigen US-Renditen jedoch wieder auf die Marke von 1,60% gestiegen seien, sei Gold erneut unter Druck geraten. Der Preis habe es nicht geschafft, über die Widerstandszone im Bereich von 1.730 Dollar auszubrechen und in diesem Bereich ein Pin-Bar-Muster ausgebildet. Das Edelmetall habe heute seine Abwärtsbewegung wieder aufgenommen und schaue in Richtung der 1.700-Dollar-Marke. Die zu beobachtende kurzfristige Unterstützung liege bei 1.680 Dollar, wo die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals und frühere Preisreaktionen zu finden seien. (12.03.2021/ac/a/m)



