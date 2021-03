Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Aufwertung des Dollars führte zu einem weiteren Ausverkauf auf dem Goldmarkt, während wir heute einen Rebound beobachten können, so die Experten von XTB.



Der Goldpreis habe es geschafft, über das runde Niveau von 1.700 Dollar zurückzukehren, aber der Haupttrend bleibe abwärts gerichtet. Betrachte man den H4-Chart, so teste der Preis derzeit das 23,6% Fibonacci-Retracement. Sollte es zu einem Ausbruch nach oben kommen, könnte sich die Korrektur in Richtung des 38,2% oder sogar 50% Retracements ausdehnen, wo sich auch die obere Grenze der breiten 1:1 Struktur befinde. Andererseits würde ein Bruch unter die oben erwähnte Marke von 1.700 Dollar das Korrekturszenario ungültig machen und die Rückgänge könnten sich vertiefen. (09.03.2021/ac/a/m)



