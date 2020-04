Paris (www.aktiencheck.de) - Die Hiobsbotschaften rund um das Coronavirus reißen nicht ab, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Richtig sei zwar, dass auch Gold - ausgehend vom Jahreshoch Anfang März - ordentlich Federn gelassen habe. Dies dürfte aber wohl vor allem damit zu erklären sein, dass Investoren aufgrund ihrer drastischen Verluste in anderen Anlageklassen gezwungen gewesen seien, ihre Goldbestände zu verkaufen. Und: Richtig sei auch, dass das Edelmetall mittlerweile schon wieder in der Nähe des Jahreshochs notiere - und womöglich schon bald diese Marke überspringen könnte. Vor allem die rezessiven Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf die Weltwirtschaft würden vermuten lassen, dass die Anleger weiterhin Zuflucht in Gold suchen würden.Hinzu komme die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen der wichtigsten Notenbanken, die ebenfalls die Attraktivität des Edelmetalls steigern sollten. Die Nachfrage nach Gold dürfte daher stark bleiben - zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die wirtschaftlichen Bedingungen stabilisieren würden und die Anzahl der Hiobsbotschaften abnehme. (03.04.2020/ac/a/m)